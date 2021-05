سلمان بٹ کی تنقید پر سابق انگلش کپتان مائیکل وان آگ بگولہ ہوگئے

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے سلمان بٹ کی جب سے ون ڈے کرکٹ میں سینچری نہ کرنے کی تنقید پران کو میچ فکسنگ کا طعنہ سنادیا۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ’ میں نے دیکھا کہ سلمان نے میرے بارے میں کچھ کہا ہے، کوئی بات نہیں، انھیں اپنی رائے دینے کا حق ہے لیکن کاش انھوں نے 2010 میں بھی اسی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا ہوتا جب وہ میچ فکسر تھے، آپ یہ کہنا شاید بھول گئے کہ آپ نے ہمارے محبوب کھیل کو کرپٹ نہیں کیا یا اسی طرح کی اور کوئی بات آپ نے نہیں کی۔‘

واضح رہے کہ سلمان بٹ کا کہنا تھا کہ کوہلی کا تعلق ایسے ملک سے ہے جہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کسی سے موازنے کی ضرورت ہے اورموازنہ کر بھی کون رہا ہے۔مائیکل وان، وہ انگلینڈ کے ایک ذہین کپتان ضرور تھے مگر ان کی بیٹنگ غیرمعمولی نہیں تھی، ٹیسٹ میں انھوں نے اچھا پرفارم کیا مگر ون ڈے انٹرنیشنل میں ایک سنچری تک نہیں اسکور کرپائے جب آپ اوپنر ہونے کے باوجود بڑی اننگز میں ناکام رہتے ہیں تو پھر آپ کی بحث کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

No idea what the headline is ... but I seen what Salman has said about me ... that’s fine and he is allowed his opinion but I wished he had such a clear thought of mind back in 2010 when he was Match fixing !!! https://t.co/EkDWuH7Vi4