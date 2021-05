کیا محمد عامر واقعی آئی پی ایل کھیلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ فاسٹ باولر کا رد عمل بھی سامنے آگیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی ٹیم کے سابق فاسٹ باولر محمد عامر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد سے ہی انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اور اب انہوں نے شہریت کیلئے درخواست بھی دیدی ہے جس کے بعد افواہوں کا سلسلہ جاری ہے کہ محمد عامر آئی پی ایل میں حصہ لے سکتے ہیں ۔

اس حوالے سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر صحافی شعیب جٹ نے کہا کہ برطانوی پاسپورٹ کے ساتھ آئی پی ایل کھیلنے کے امکان پر کچھ لوگ محمد عامر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ،ناقدین یہ مت بھولیں کہ ماضی میں اظہر محمود بھی برطانوی پاسپورٹ کے ساتھ آئی پی ایل کھیلے ۔موجودہ بورڈ میں کئی برطانوی پاسپورٹ رکھتے ہیں ،اب یقین ہونے لگا ہے عامر انتقام کا شکار ہو رہا ہے ۔اس پر جواب دیتے ہوئے محمد عامر نے کہا کہ لوگوں کو محمد عامر کی خبر تو چاہیے ،انہیں لطف اندوز ہونے دو ،لگتا ہے یہ لوگ محمد عامر کو بہت یاد کرتے ہیں ،اسے پیار کہتے ہیں ۔

enjoy karne de logon ko news to chaye na unko amir ki. lagta hai amir ko bht miss karte hain this is called love???????????????????? https://t.co/cMXW7miQob