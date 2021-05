برطانوی کرکٹر بھی فلسطینی شہریوں پر جاری مظالم پر چپ نہ رہ سکے، اہم بیان دیدیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )انگلش بلے باز سیم بلنگز نے فلسطینی بچی کی دل دہلا دینے والی ویڈیو شیئر کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ ’فلسطین کی موجودہ صورتحال دل دہلا دینے والی ے۔‘انہوں نے اپنی ٹویٹ میں #PrayForPalestine کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا ہے۔ فلسطین کی 10 سالہ بچی کی فریاد نے پتھر دل بھی پگھلا دیے، غزہ پر اسرائیلی بمباری سے 10ہزار سے زائد فلسطینی بے گھر ہوگئے، محلے اُجڑ گئے، بچے بے یارو مددگار ہوگئے۔بےگھر فلسطینی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اکثر علاقوں کی بجلی بند کردی گئی، پانی کی فراہمی بھی تعطل کا شکار ہے۔

Heartbreaking what is going on! ????????#PrayForPalestine https://t.co/tnsdQTZIZM