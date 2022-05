سرکل اور اوریل فنڈ برائے خواتین کے درمیان شراکت داری سرکل اور اوریل فنڈ برائے خواتین کے درمیان شراکت داری

لاہور(پ ر)خواتین کی زیر قیادت غیر منافع بخش ٹیک اسٹارٹ اپ CIRCLEنے L'Oréal Fund for Womenکے ساتھ شراکت کا اعلان کیا ہے،تاکہ خواتین کو ڈیجیٹل خواندگی اور کاروباری مہارتوں کے ذریعے کمزور حالات میں مضبوط بنانے کے اس کے مشن کی حمایت کی جاسکے۔پاکستان میں آن لائن آبادی میں 36فیصد کی شرح سے اضافہ ہورہا ہے،جس میں آج70ملین سے زائد فعال سوشل میڈیا صارفین ہیں،تاہم ملک کو بڑھتی ہوئی صنفی ڈیجیٹل تقسیم کا سامنا ہے،جس میں زیادہ خواتین کے پاس ڈیجیٹل ٹولز سیکھنے اور فوائد اٹھانے کی کمی ہے،جو ان کی آمدن کو بڑھا سکتے ہیں۔پاکستان میں خواتین کی لیبر فورس میں شرکت کی شرح 25فیصد کے ساتھ دنیا میں سب سے کم ہے،جس میں 8فیصد خواتین چھوٹے کاروباروں سے منسلک ہیں،جو کوویڈ19کے باعث معاشی طور پر کمزور ہوگئی ہیں،جس نے نہ صرف موجودہ عدم مساوات کو بڑھا دیا ہے بلکہ خواتین اور سماجی اور اقتصادی طور پر غیر متناسب سطح پر متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ گھریلو زیادتی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔صنفی مساوات کے اس چیلنج سے نمٹنے کیلئے سرکل کے نئے ڈیجیٹل خواندگی پروگرام کا مقصد 5ہزار پاکستانی خواتین کیلئے ڈیجیٹل خواندگی کی تربیت کو تیز کرنا اور اسے بڑھانا ہے۔پائلٹ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام سے350سے زائد گریجوئٹ خواتین اپنے چھوٹے کاروباروں کو آن لائن شروع کرنا ہے۔

نے کے قابل ہوئیں،جن کی ماہانہ آمدن میں 5تا20ہزار روپے اضافہ کی اطلاعات ہیں۔ایک مطالعہ کے مطابق معاشی طور پر بااختیار عورت پورت خاندان اور برادری میں مثبت مشاہدہ کا باعث بنتی ہے۔سرکل کی شریک بانی صدف عابد کا کہنا ہے کہ”پاکستان میں خواتین کے موبائل انٹرنیٹ کے استعمال اور موبائل منی اکاؤنٹ(جی ایس ایم اے)کی ملکیت کا امکان49فیصد کم ہے،انٹر نیٹ تک رسائی اور بنیادی ڈیجیٹل خواندگی ایک انسانی حق ہے،ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تک خواتین کی رسائی،کاروبار اور معلومات کے تبادلہ کیلئے موبائل والٹ ان کو معاشی با اختیار بنانے اورسماجی بہبود کو کافی حد تک ممکن بنا سکتے ہیں۔ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کو یواین وویمن کے تعاون سے وبائی مرض کے مطابق ڈیزائن اور پائلٹ کیا گیا،یہ پروگرام L'Oréal for Women Fund کے تعاون سے ملک بھر میں 5ہزار کم آمدن والی خواتین تک اختراعی ڈیجیٹل خواندگی کے پروگرام کو فروغ دے گا۔“اس شراکت داری پر تبصرہ کرتے ہوئے L'Oréal for Women Fund کے منیجنگ ڈائریکٹر جنید مرتضیٰ نے کہا کہ ”ہم ہمیشہ سے ایسے مواقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں،جہاں ہم خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی لاسکیں،پاکستا ن عالمی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے،تاہم یہاں لیبر فورس میں خواتین کی شرکت 25فیصد اور انٹر پرینیور شپ میں محض ایک فیصد ہے،ہم مزید خواتین کو با اختیار بنانے کیلئے تعاون کرینگے،سرکل کے ساتھ ہماری یہ شراکت داری کم مراعات یافتہ پس منظر سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ڈیجیٹل دنیا تک رسائی حاصل کرنے کے قابل بنائے گی،اور ان کی روز مرہ کی ضروریات جیسے تعلیم،قانونی حقوق،صحت اور بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی مہارتوں کے حصول میں بھی مدد فراہم کرے گی،جو ڈیجیٹل معیشت اور کمائی کا لازمی حصہ ہیں۔L'Oréal پاکستان کا مقصد اس شراکت داری کے ذریعے کم آمدن والے خاندان کی خواتین کو ڈیجیٹل خواندگی اور بنیادی مہارتوں کے ساتھ با اختیار بنانا ہے،تاکہ وہ غربت سے لڑنے،سماجی اور پیشہ وارانہ انضمام حاصل کرنے اور عدم مساوات کے نتیجہ میں ہونے والے ممکنہ نقصانات سے خود کو محفوظ رکھنے میں مدد حاصل کرسکیں،مزید بر آں یہ پروگرام خواتین کی اپنی کمیونٹی کے درمیان اور دیگر اداروں کے ساتھ روابط استوار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے،جو ان کے کاروباری منصوبوں میں ان کی مدد کرسکتے ہیں۔CIRCLEاور L'Oréal Fund for Women کے درمیان یہ شراکت داری اقوام متحدہ کی جانب سے متعین پائیدار ترقی کے اہداف (SDGs)کا احاطہ کرے گی،خاص کر SDG 5(صنفی مساوات)،SDG 8(شمولیاتی اقتصادی ترقی)،اور SDG 17 (شراکت داری)۔