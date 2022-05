مال روڈ پر خاتون کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے والے ٹریفک وارڈ ن کو ادارے نے سزا دیدی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )مال روڈ پر گاڑی میں اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کرتی خاتون کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے الزام پر ٹریفک پولیس نے سمیع اللہ نامی اہلکار کو معطل کر دیاہے اور محکمانہ کارروائی کا آغاز کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق مریم ایس خان نامی ٹویٹر صارف نے سوشل میڈیا سائٹ پر پیغام جاری کرتے وارڈن کی تصاویر شیئر کیں اور کہا کہ ” گزشتہ روز دوپہر کے تقریبا ساڑھے 12 بجے جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ گاڑی میں سفرکرتی ہوئی ” جی او آر ون “ کے ٹریفک سنگل پر پہنچی تو اس سمیع اللہ نامی ٹریفک وارڈن نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی جس کی تصاویر میں جاری کر رہی ہوں ۔“ خاتون نے اپنے ٹویٹ میں سٹی ٹریفک پولیس لاہور کو مینشن کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ اپنی صفوں میں سے یہ گند صاف کرنے کیلئے تیار ہیں یا پھر یہ آپ کی ترجیح نہیں ہے ۔“

Here are photos of a traffic police officer named SAMI ULLAH on Mall Road, Lahore at 12.30 pm today, harassing me and my daughter while we were at a traffic light stop before G.O.R. 1. Are you ready to clean up this filth from your ranks @ctplahore or is this not your priority? pic.twitter.com/TDVF7bvNUK