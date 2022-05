مریم نواز نے کل کے جلسے میں عمران خان کا نام کتنی بار لیا؟ شیریں مزاری کا دلچسپ دعویٰ

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری نے مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کو جھوٹی قرار دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں شیریں مزاری نے کہا "جھوٹی مریم نواز کے ذہن پر عمران خان اتنا زیادہ سوار ہے کہ ایک ہی جلسے میں کپتان کا نام 20 بار لیا۔ یہی حال امپورٹڈ مجرم کابینہ کا بھی ہے، جو کہ امریکہ کی رجیم چینج کی سازش کے تحت اقتدار میں آئی۔"

Lying Maryam's clear obsession with Imran Khan! 20 times she took his name in one jalsa. Same is the case with entire criminal cabal that is now our Imported govt courtesy US regime change conspiracy. #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور pic.twitter.com/BpUryAevs7