کیا علی زیدی بھی پی ٹی آئی کو خیرباد کہنے والے ہیں؟سابق وفاقی وزیر کااہم بیان سامنے آگیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پی ٹی آئی سندھ کے صدر و سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ میری پی ٹی آئی چھوڑنے کی جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، مجھے کالے قانون ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا۔

نجی ٹی وی چینل ایکسپریس نیوز کے مطابق اپنے ایک پیغام میں علی زیدی نے کہا کہ میری والدہ کے گھر کو 30 دن کیلئے سب جیل قرار دےدیا گیا ہے، افسوس ہے کچھ دوست جال میں پھنس جاتے ہیں اور جھوٹی سازشی تھیوریوں میں فریق بھی بن جاتے ہیں۔

علی زیدی نے مزید کہا کہ نہیں چاہوں گا کہ جو اسیری کے دنوں میں مجھ پر گزری ہے وہ ان پر گزرے، میرے خلاف غلط معلومات پھیلانے کیلئے ایک منظم پروپیگنڈہ کیا جارہا ہے، 15 اپریل سے 15 مئی تک میں نے زیادہ تر وقت حراست میں گزارا مجھے دو بار گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی بھی گھر میں نظر بند ہوں۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم سب کو ساری توجہ پاکستان کو کرپٹ اور جرائم پیشہ افراد سے بچانے پر لگانی چاہئے، پی ٹی آئی اس وقت جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اس وقت قانون اور آئین کی نہیں بلکہ کرمنلز کی حکمرانی ہے۔

علی زیدی نے کہا تمام مشکلات کے باوجود چیئرمین عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گا، زرداری، نواز اور فضل الرحمان زہریلے سانپ ہیں، پی ٹی آئی انکے خلاف جنگ جاری رکھے گی۔

Dear friends

As you all know that I've been taken out of prison but under black law MPO will be under house arrest for 30 days. My mothers house has been now declared a sub jail.

Now sadly, fake rumours are being circulated of me leaving PTI.

Also, I’m sad to see some I…