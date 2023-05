جانی ڈیپ کانز فلم فیسٹیول2023 میں نئی فلم میں بہترین پرفارمنس کے سراہنے پر آبدیدہ

فرانس(ڈیلی پاکستان آن لائن) کانز فلم فیسٹیول 2023 میں جانی ڈیپ اپنی پرفارمنس کیلئے اسٹینڈنگ اویشن ملنے پر آبدیدہ ہوگئے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکار جونی ڈیپ کی اپنی سابقہ اہلیہ امبر ہرڈ کے خلاف طویل عرصے تک قانونی جنگ کے بعد پہلی بار کانز فلم فیسٹیول میں شرکت کی اور بڑی سکرین پر اپنی نئی فلم "جین ڈوبیری "سے واپسی کی ہے۔جانی ڈیپ کی فلم کو فرانس کے کانز فلم فیسٹیول میں پریمئیر کیلئے پیش کیا گیا جس نے فلم بینوں کو خوب متاثر کیا۔جانی ڈیپ نے ہاتھ جوڑ کر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ہالی ووڈ سٹار کے کانز فیسٹیول میں خوب چرچے رہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی ویڈیوز وائرل ہورہی ہیں۔

7-minutes standing ovation at #Cannes2023 for this incredible cast and their work ????

JEANNE DU BARRY is now in cinemas in France, Belgium, Luxembourg and Switzerland. #JeanneduBarry #JohnnyDepp #Maiwenn #FestivaldeCannes pic.twitter.com/oi2HD73kpc