گرفتاریوں کو سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کہنے والے بد دیانت ہیں، مریم نواز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں کو سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کہنے والے بد دیانت ہیں۔

ٹوئٹر پر اظہار خیال کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ایک گینگ ہے جیسے بدامنی اور تباہی کے لیے تیار کیا گیا تھا، سیاسی جماعت کی آڑ میں 9 مئی کے دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہوئے۔

Whoever tries to make it look like a crackdown on a ‘political party’ is intellectually dishonest. PTI always was a gang that was given birth to for wrong reasons & except violence, destruction & foul play, it never stood for anything else. It is because of them being allowed to…