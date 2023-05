پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری دوبارہ گرفتار ، بیٹی ایمان مزاری کا دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کو دوبارہ گرفتار کرلیا گیا ہے ۔

شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس ایک مرتبہ پھر میری والدہ کو گرفتار کرکے لے گئی ہے ۔

جیو نیوز کا کہنا ہے کہ شیریں مزاری کو پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتارکیا گیا ہے۔

یاد رہے کہ چند روز قبل تحریک انصاف کی خاتون رہنما کو تھری ایم پی او کے تحت ان کے گھر سے حراست میں لیاگیاتھا، گزشتہ روز اسلام آباد ہائیکورٹ نے شیریں مزاری کی گرفتار ی کالعدم قرار دی تھی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیاتھا۔

Police has abducted @ShireenMazari1 again. This is a clear violation of order given Islamabad High Court prohibiting her arrest until hearing tomorrow. There’s no respect for Courts anymore by this regime!

pic.twitter.com/pLuznmqvVW