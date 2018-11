پہلی جنگ عظیم اور برصغیر کا کر دار پہلی جنگ عظیم اور برصغیر کا کر دار

11نومبر کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پہلی جنگ عظیم 1914_1918)ء(کے خاتمے کے سو سال کی تقر یب منائی گئی،جس میں اس جنگ میں شامل ہونے والے ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ پورے یورپ اور امریکہ میں بھی اس حوالے سے بہت سی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ چار سال تک جاری رہنے والی اس خوفناک جنگ میں ایک کروڑ سے زائد فوجی اور 60لاکھ سے زائد معصوم انسان ہلاک ہوئے، جبکہ لاکھوں انسان عمر بھر کے لئے معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اس جنگ کی وجوہات اور اثرات پر بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جائے کہ ہمارے ہاں پہلی جنگ عظیم کے واقعے کو اس طرح لیا جاتا ہے،

جیسے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں اس وقت کے متحدہ ہندوستان سے 10لاکھ سے زائد افراد یورپ، افریقہ اور عرب کے علاقوں میں ایسی جنگ لڑنے پر مجبور ہوئے، جس جنگ سے ان کا یا ان کے مُلک کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، بلکہ جس سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لئے برصغیر میں تحریک چل رہی تھی، ہندوستانی سپاہی بشمول ہندو، مسلم اور سکھ برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم کی قیادت میں اسی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس جنگ میں اس وقت کے متحدہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 74187 افراد ہلاک ہوئے۔ ’’خدا داد خان‘‘ وہ پہلا ایسا ہندوستانی سپاہی تھا، جسے اس جنگ میں ’’وکٹوریا کراس‘‘ سے نوازا گیا۔

یہ درست ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ پر کوئی فخر نہیں کرسکتے، جو برطانوی سامراج اپنے سامراجی عزائم کے لئے لڑ رہا تھا اور اس میں اپنے مفتوحہ علاقے (برصغیر) کی رعایا کو فوجی ایندھن کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر میں قوم پرستی کے جذبے کے تحت لکھی جانے والی تاریخ میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہندوستانی فوجیوں کے کردار کو یا تو سرے سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تاہم ہمیں پہلی جنگ عظیم سے پہلے اور اس کے دوران برصغیر کے حالات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ دور تھا، جب برصغیر میں برطانوی سامراج کے طفیلی طبقات یعنی نوابوں، جاگیرداروں، بڑے زمین داروں اور مہاراجوں کے علاوہ ہندوستانیوں کی بھاری اکثریت انتہائی غریبی اور کسمپرسی کی زندگی گزانے پر مجبور تھی۔

شہری متوسط طبقہ تو نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ دیہی علاقوں میں مزارع، چھوٹا کسان اور کاشت کار بری طرح سے بڑے جاگیرداروں اور ساہو کاروں کی گرفت میں تھا۔ اسی غریبی اور فاقہ کشی کے ہاتھوں مجبور ہوکر اس وقت کے غریب دیہی علاقوں کے نوجوانوں نے برطانوی فوج میں شامل ہوکراس جنگ میں حصہ لیا۔ معروف مورخ شرابنی باسونے اپنی کتاب۔۔۔ For King and Another Country: Indian Soldiers on the Western Front 1914-18 ۔۔۔میں ایسے مسلمانوں، ہندووں اور سکھوں کی داستانیں بیان کی ہیں، جنہوں نے غربت سے مجبور ہوکر اس جنگ میں حصہ لیا تاکہ اپنے ملک سے ہزاروں میل دور پرائی جنگیں لڑائی لڑکر یہ لوگ اپنے بیوی بچوں اور والدین کو چند روپوں کا ماہانہ منی آرڈر بھجوانے کے قابل ہو سکیں۔

ہندوستانی پارلیمنٹ کے رکن اور مورخ ششی تھرور نے حال ہی میں برصغیر سے تعلق رکھنے والے ایسے سپاہیوں کے خطوط جمع کئے ہیں، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا اور یورپ، افریقہ اور عرب کے جنگی محاذوں سے اپنے گھر والوں کو خطوط لکھ کر بتایا کہ وہ کتنی زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اردو ادب میں بھی منشی پریم چند، کرشن چندر اور احمد ندیم قاسمی سمیت کئی ادیبوں نے اپنی کہانیوں کے ذریعے یہ بتایا کہ کیسے اس وقت کے متحدہ ہندوستان کی شدید غریبی سے مجبور ہوکر لوگوں نے برطانوی فوج کی نوکری قبول کی، بلکہ اس دور کی تاریخ اور ادب تو یہ بھی بتاتا ہے کہ پنجاب کے ایسے علاقوں میں جہاں جاگیرداری نظام کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی، ان علاقوں میں انگریز حکومت نے جاگیرداروں کو یہ ذمہ داری سوپنی کہ اپنے علاقوں سے جسمانی طور پر مضبوط قد کاٹھ کے غریب نوجوانوں کو اس جنگ میں جبری طور پر شامل کروایا جائے۔

پہلی جنگ عظیم میں برصغیر کے کردار کو دیکھنے کے بعد اب ہم مختصر طور پر دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کی اصل وجوہات کیا تھیں اور اس جنگ کے اثرات کیا پڑے؟۔۔۔ کہتے ہیں کہ جنگ میں سب سے پہلا قتل سچائی کا ہوتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی ایسا ہی ہوا۔ برطانیہ کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کا مقصد چھوٹی اقوام کو جرمنی کے خطرے سے محفوظ رکھنا تھا۔ جرمنی کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ اس جنگ کا مقصد روس کے بادشاہ زار کے عزائم کو روکنا تھا۔ فرانس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ اس جنگ کا مقصد جمہوری اصولوں کی پاسداری تھا۔ اس وقت کے امریکی صدر وڈرو ولسن کایہ دعویٰ بھی غلط تھا کہ امریکہ اس جنگ میں اس لئے شامل ہوا، تاکہ دنیا کو جمہوریت کے لئے محفوظ بنایا جاسکے۔

تاریخی حقائق ان تمام دعوؤں کو مسترد کرتے ہیں۔ حقائق تو یہ ہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپ کے سامراجی ممالک نے دنیا کے اکثر حصوں پر اپنا براہ راست اثر ورسوخ قائم کیا ہوا تھا، مگر اس سب میں جرمنی کا حصہ نہیں تھا۔ جرمن جب مضبوط ہوئے، وہاں پر صنعتیں لگیں، اسلحہ سازی، بجلی، آلہ بصر اور کیمیکل کے شعبوں میں جرمنی نے زبردست ترقی کی تو اس نے بھی دنیا کی تقسیم میں اپنا حصہ مانگا۔ پہلی جنگ عظیم تک جرمنی معاشی اور فوجی اعتبار سے ایسا ملک بن چکا تھا، جو اس وقت کے عالمی نظام کو چیلنج کرسکے، لیکن جرمنی کی ترقی کو سامراجی قوتیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ جرمنی کی اس طاقت سے دنیا کے بڑے ملک خوف زدہ ہوگئے۔ اس وقت کی بڑی طا قتوں نے جرمنی کی طاقت کو روکنا ضروری تصور کیا۔

یوں ایک طرف اتحادی گروہ میں برطانیہ، فرانس، روس اور وسطی یورپ کے ممالک شامل ہوئے تو دوسری طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ جیسی طاقتیں معاشی طور پر مضبوط ہونے والی پرانی اور مستحکم قوتوں (اتحادی گروہ) کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آگئیں۔ پہلی جنگ عظیم نے برطانیہ اور اس وقت کی دوسری سامراجی قوتوں کے لئے یہ پیغام چھوڑا کہ اگر دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ رکھنے کی کوشش کی گئی تو دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں، جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے اور وسائل میں سے اپنا حصہ بھی مانگیں گے، تاہم جرمنی اور اس کے اتحادی اس وقت کی سامراجی قوتوں سے اپنا حصہ لینے میں ناکام رہے اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے شکست کھا گئے۔

جرمنی کی اسی شکست نے پھر آگے جاکر دوسری جنگ عظیم کے لئے بنیاد فراہم کی۔ یوں ان حقائق سے واضح ہوا کہ اکثر بڑی جنگوں کی طرح پہلی جنگ عظیم بھی دنیا کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ کی ہی جنگ تھی۔ یہ ایسی جنگ تھی، جس سے اس وقت کے برصغیر کا کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا،کیونکہ برصغیر اس وقت خود برطانیہ کا غلام تھا، تاہم چونکہ پہلی جنگ عظیم میں ایسے علاقوں کے لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، جو آج پاکستان میں شامل ہیں، اس لئے ایک پاکستانی کے طور پر ہم اس جنگ سے یہی سبق حاصل کرسکتے ہیں کہ اپنے وسائل کو بڑھا کر اس حد تک خود انحصاری حاصل کرلی جائے کہ معاشی مفادات کی خاطر پرائی جنگوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہی نہ رہے۔

مزید : رائے /کالم