بچے کو جنم دینے کے بعد ثانیہ مرزا نے ایسا کام شروع کردیا کہ تصاویر دیکھ کر آپ کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ جائے گا

حیدر آباد (ویب ڈیسک) بیٹے کی پیدائش کے بعد بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا کی جم واپسی ہو گئی، انہوں ورک آﺅٹ کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر ڈالی۔30 اکتوبر کو ماں بننے والی بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے دو روز قبل اپنی 32 ویں سالگرہ اپنے نومولود بیٹے اذہان اور شوہر شعیب ملک کے ساتھ منائی تھی اور اب انہیں اپنی فٹنس کا بھی خیال واپس آگیا۔

بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے کئی مہینوں کے بعد جم میں دوبارہ ورک آﺅٹ کیا جس کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ ایسا محسوس کررہی ہیں جیسے کوئی بچہ ٹافی کی دکان میں محسوس کرتا ہے۔کافی عرصے بعد ورزش کر کے وہ بہت خوش ہیں۔

Went to the gym after weeks/months yesterday first times since I had my baby.. I was excited like a kid in a candy shop ???? it’s going to be one lonnggg and fun road back mentally and physically !!gotta start somewhere so why not on my birthday ???? ???????? #Day1 pic.twitter.com/Hb54wLoieD