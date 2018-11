اے بی ڈویلیئرز پی ایس ایل میں کس کی جرسی پہنیں گے ؟ ویڈیو پیغام جاری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپرلیگ (پی ایس ایل) نے مداحوں کیلئے اے بی ڈویلیئرز کا ویڈیو پیغام شیئر کیا ہے اور ساتھ ہی پوچھا ہے کہ مسٹر360اس سیزن میں کونسی ٹیم کی جرسی پہنیں گے؟

ویڈیو پیغام میں اے بی ڈویلیئر کا کہنا ہے کہ یہ پی ایس ایل کے ڈرافٹ کا وقت ہے، جو 20 نومبر کو اسلام آباد ہوگا۔ انہوں نے پی ایس ایل میں شریک ٹیموں کے لئے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔پاکستان سپرلیگ کا چوتھا ایڈیشن 14فروری سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا، جبکہ کم ازکم 8 میچز پاکستان میں ہوںگے اور فائنل کراچی میں کھیلا جائے گا۔

Here is an important message for our fans from @abdevilliers17 and we have a question for you - which team's jersey Mr. 360 is going to wear this season?#PSLDraft2018 pic.twitter.com/uKackLOeYv