حکومت نے تحریک لبیک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے، مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم کرنے کا اعلان

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک لبیک پاکستان نے اعلان کیاہے کہ ان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق ترجمان ٹی ایل پی کی جانب سے تحریری معاہدے کی ایک کاپی جاری کی گئی جس پر وزیر مذہبی امور پیرنور الحق، وزیر داخلہ اعجاز شاہ اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے دستخط تھے۔معاہدے میں کہا گیا حکومت فرانسسی سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق 3 ماہ میں پارلیمنٹ سے فیصلہ لے گی، فرانس میں اپنا سفیر مقرر نہیں کرے گی ،فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا اورٹی ایل پی کے تمام گرفتار کارکنان کو رہا کرے گی۔مزید یہ کہ حکومت دھرنا ہونے کے بعد ٹی ایل پی رہنماو¿ں یا کارکنان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کرے گی۔

علاوہ ازیں وزارت داخلہ کی جانب سے پنجاب کے مختلف حصوں سے 2 روز میں گرفتار کیے گئے تمام افراد کو چھوڑنے سے متعلق ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا، بعد ازاں حکومت پنجاب نے بھی تمام ڈپٹی کمشنرز کو پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960 کے تحت گرفتار/ حراست میں لیے گئے ٹی ایل پی کے تمام کارکنان کو رہا کرنے کی ہدایت کی گئی۔

قبل ازیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مذکورہ معاملے کا نوٹس لینے اور پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حکم کے بعد انتظامیہ نے ٹی ایل پی مظاہرین کے خلاف متوقع آپریشن کے آپشن کو ایک طرف کردیا تھا۔وزیرمذہبی امور نورالحق قادری کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ ٹی ایل پی قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں۔

#BREAKING: after #PTI govt signed agreement that it will send back ambassador of #France after consensus in the parliament, boycott french products on Govt level and no FIR will be registered on #TLP workers. #KhadimRizvi announced ending sit-in at Faizabad, #Islamabad.#Pakistan pic.twitter.com/kkwbxRqgVC