وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک نے اداکارہ پر نیا الزام لگا دیا

لاہور (ویب ڈیسک) اداکارہ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک سابقہ اہلیہ وینا ملک پر انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک کرنے کا نیا الزام عائد کیا ہے۔اسد خٹک کی جانب سے جاری حالیہ ٹوئٹر پیغام میں کہا گیا کہ ’میری سابقہ اہلیہ زاہدہ بی بی المعروف وینا ملک نے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کی ہے۔‘

انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ’یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔‘

Wow my Ex wife Zahida Bibi #VeenaMalik trying to hack my social accounts. Let me tell you Zahida Bibi you will accountable for everything. I will expose the truth. May Allah give you hidyat. Ameen #WeStandWithAsadKhattak #JusticeforAsadKhattak #VeenaMalikJawabDo pic.twitter.com/8uPlZMvJmh