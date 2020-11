”لڑکے پرجوش ہیں! آج بہت ہی شاندار مقابلہ ہونے والا ہے“ کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ وسیم اکرم بھی میدان میں آ گئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ وسیم اکرم نے کہا ہے کہ آج فائنل میں کراچی کنگز کی جیت کیلئے پرامید ہوں۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کے پانچویں ایڈیشن کا فائنل آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں دو بڑی ٹیموں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا اور پی ایس ایل کے اس آخری معرکہ کیلئے کھلاڑیوں سمیت شائقین کرکٹ بے حد پرجوش ہیں کیونکہ دونوں ٹیمیں پہلی بار پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں پہنچیں ہیں۔

جہاں شائقین کرکٹ سوشل میڈیا پر جاری پیغامات کے ذریعے اپنی پسندیدہ ٹیم کی جیت کا عزم بلند کر رہے ہیں تو وہیں کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ وسیم اکرم نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ٹیم کیلئے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”لڑکے آج کے معرکہ کیلئے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔“

وسیم اکرم نے ٹوئٹر پر جاری کئے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ ” لڑکے پرجوش ہیں، یہ ایک بہت ہی کمال کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ مجھے آج سے پہلے ایسی ٹیم کیساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا جو صرف ٹرافی حاصل کرنے کیلئے نہیں بلکہ مداحوں کیلئے کھیل رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج رات ہم ہی جیتیں گے لیکن اس سے بھی زیادہ میری دعا یہ ہے کہ ہم میدان میں جائیں اور بہت ہی شاندار کرکٹ کھیلیں۔“

@KarachiKingsARY Boys are pumped, this is going to be the ultimate show down. I’ve never worked with a team so devoted to not only wanting the cup but ultimately playing for the fans. Tonight I hope we win but more than that I pray we go out there and play some incredible cricket