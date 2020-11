سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت اچانک خراب ہوگئی، ہسپتال منتقل

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اچانک طبیعت خراب ہونے پر لندن کے ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

لندن میں مقیم پاکستانی صحافی اظہر جاوید کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کو طبیعت خرابی کے باعث ہنگامی طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ان کا ہسپتال میں خون کا ٹیسٹ اور سٹی سکین کیا گیا۔

اظہر جاوید کے مطابق نواز شریف گردے کی تکلیف کے سبب بہتر محسوس نہیں کر رہے تھے، ان کے گردے میں پتھری کا علاج جاری ہے۔

دوسری جانب مریم نواز نے بھی اپنے والد نواز شریف کی صحت کی خرابی کی تصدیق کی اور کہا کہ ان کا لندن میں گردے کا علاج جاری ہے، گردے میں شدید درد ہونے کی وجہ سے وہ آج ہونے والے پی ڈی ایم اجلاس میں شرکت نہیں کرسکیں گے اور ان کی نمائندگی وہ خود کریں گی۔ مریم نواز نے نواز شریف کی صحتیابی کیلئے دعاؤں کی اپیل بھی کی۔

MNS could not participate in the PDM meeting today because of severe kidney pain that he is being treated for therefore I am representing him. Would request for prayers.