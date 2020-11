چین میں نوجوان لڑکی دریا میں ڈوبنے لگی، وہاں موجود لوگ تماشہ دیکھتے رہے لیکن پھر 61 سالہ برطانوی قونصل جنرل نے بہادری کی مثال قائم کردی، ویڈیو وائرل

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین میں ایک نوجوان لڑکی دریا میں گر گئی اور ڈوبنے لگی، اس دوران وہاں موجود لوگ تماشہ دیکھتے رہے لیکن پھر 61 سالہ برطانوی قونصل جنرل نے اس کی جان بچائی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہفتے کے روز چین کے صوبے جونگ شان میں یہ واقعہ پیش آیا ۔ یہاں تفریحی مقام چیکنگ پر ایک طالبہ دریا میں گر گئی اور ڈوبنے لگی۔ وہاں موجود سیاح فوری طور پر کچھ نہ سمجھ سکے۔ لڑکی ہاتھ پاؤں مارتی رہی لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھا۔ اسی دوران برطانیہ کے قونصل جنرل سٹیفن ایلیسن بھی وہاں موجود تھے ۔ 61 سالہ اس برطانوی سفارتکار نے فوری طور پر دریا میں چھلانگ لگادی اور لڑکی کو بچالیا۔

برطانوی سفارتکار کی بہادری کے اس کارنامے کو چین میں خوب سراہا جا رہا ہے، ایک سیاح کے موبائل سے اس واقعے کی ریکارڈ ہونے والی ویڈیو کو چینی سوشل میڈیا پر خوب پسند کیا جارہا ہے۔

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe