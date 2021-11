شعیب اختر نے شاہد آفریدی سے مسائل ہونے کا مزاحیہ انداز میں اعتراف کرلیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے مزاحیہ انداز میں اعتراف کیا ہےکہ انہیں شاہد آفریدی سے مسائل ہیں۔

شعیب اخترکی جانب سے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس میں وہ دلچسپ انداز میں بتارہے ہیں کہ انہیں شاہد آفریدی کے ساتھ کون کون سے مسائل ہیں۔مزاحیہ انداز میں شعیب اختر کا کہنا تھا کہ ایک مسئلہ تو یہ ہےکہ یہ مجھ سے بھی زیادہ برے نظر آتے ہیں۔بعدازاں ہنستے ہوئے شعیب اختر نے بتایا کہ انہیں شاہد آفریدی سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہےکہ یہ مجھ سے بھی زیادہ دور تک شاٹ مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

Buhut Shukria Shoaibi! Aapke mun se itna sara sach buhut acha laga ???? And great to see you my friend, you look fit hope your knees continue to support you :) https://t.co/iduSTaRUNB