بھارتی وزیراعظم مودی کا سٹنٹ؟ جدید موٹروے پر طیارے کے ذریعے لینڈنگ

نئی دہلی (ویب ڈیسک)بھارتی وزیراعظم نریندر مودی ملک کی جدید ترین موٹر وے پر ہرکولیس ٹرانسپورٹ طیارے کے ذریعے اترے ہیں۔روزنامہ جنگ کے مطابق منگل کو کیا یہ ایک شاندار سٹنٹ تھا جس میں بھارت کی دو رویہ سڑکوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا جو ہنگامی فوجی ہوائی پٹیوں کے طور پر دگنی بھی ہو سکتی ہیں۔

Who imagined that Expressways can also act as Runways !

The IAF C-130J Super Hercules aircraft carrying Our Prime Minister Sri @narendramodi landed on the #PurvanchalExpressway.

Today, Uttar Pradesh became the first State in India to have two airstrips on Expressways. pic.twitter.com/by4mJqVtuF