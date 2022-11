" کینسر سے نا صرف میں بلکہ میرے بچے ،میری والدہ اور ازدواجی زندگی تک متاثر ہوئی "، اداکارہ نادیہ جمیل

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) کینسر کو شکست دینے والی معروف اداکارہ نادیہ جمیل نے ٹوئٹر صاوف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ "کینسر سے نہ صرف وہ بلکہ انکے بچے ، انکی والدہ اور اذدواجی زندگی تک متاثر ہوئی "۔

تفصیلا ت کے مطابق پاکستانی اداکارہ نادیہ جمیل نے ایک ٹوئٹر صارف کی تنقید پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ " کینسر سے نا صرف وہ بلکہ ان کے بچے ،انکی والدہ اور ازدواجی زندگی تک متاثر کی "۔سماجی رابطے کی ساٗٹ ٹوئٹر پر ایک صارف نے اداکارہ پر تنقید کرتےہوئے کہا تھا کہ" کینسر نے آپ کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کیا، آپ کو اپنی ذہنی صلاحیت بہتر بنانے کی ضرورت ہے"۔

معروف اداکارہ نادیہ جمیل نے صارف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ" کینسر کے علاج سے ہونے والی کیموتھریپی سےمیری سیدھی ٹانگ متاثر ہوئی ، میں چار دن کوما میں تھی کیونکہ مجھے سیپس ہو گیا تھا۔ اداکارہ نے کہا کہ" یہاں تک کہ میرے بچے ، میری ماں اور شاد ی شدہ زندگی کو بھی نقصان پہنچا "۔ اداکارہ نے کہا کہ "لہذا کبھی بھی اتفاق سے مجھ پر تبصرہ نہ کریں کہ کینسر نے مجھے کیا کر چھوڑا"۔

Cancer left me with chemo induced diabetes. I was in coma for four days because I got sepsis. I have permanent chemo caused nerve damage in my right foot. My children suffered. My mother suffered. My marriage suffered. So don’t ever casually remark to me, what cancer left me with https://t.co/N9PME14Phs