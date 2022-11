'بابر اعظم کو ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی چھوڑ دینی چاہیے، شاہد آفریدی کا تہلکہ خیز بیان

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ بابر اعظم کو ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی چھوڑ کر اپنی بلے بازی پر توجہ دینی چاہیے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپر سپورٹس صحافی صادق نے شاہد آفریدی کا ایک بیان شئیر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو کپتانی چھوڑ کربلےبازی پر توجہ دینی چاہیے ، ہمارے پاس ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی کے لیے شاداب خان ، محمد رضوان اور شان مسعود جیسے کھلاڑی ہیں۔

Shahid Afridi "Babar Azam should quit the T20I captaincy and focus on his batting. We have other players who can lead the T20I team, like Shadab Khan, Mohammad Rizwan or even Shan Masood" #Cricket