امریکی وزیر خارجہ کی صدر جوبائیڈن پر گہری نظریں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئیں

نیویارک (ویب ڈیسک) امریکی وزیر خارجہ کی امریکی صدر جوبائیڈن پر گہری نظریں میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔چینی صدر سے ملاقات ہو یا بائیڈن کی میڈیا سے بات، وزیرخارجہ بلنکن کے فکر مند ہونے کی کیفیت ہمیشہ ہی دیکھنے میں آئی ہے جو میڈیا کی توجہ کا مرکز بھی بن گئی ہے۔

A video of US Secretary of State Antony Blinken fixing his gaze on Joe Biden while seated next to the president during their meeting with Chinese President Xi Jinping on November 15 goes viral on social media, with some questioning the reasons behind the intense stare pic.twitter.com/ZwKDNLGfmj