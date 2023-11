پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے بابراعظم کیلئے پیغام جاری کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک)پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بابر اعظم کی جگہ نہیں لے سکتا جب کہ مشکل وقت میں پشاورزلمی اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہوگئی۔

تینوں فارمیٹ کی قیادت سے دستبردار ہونے والے سٹار بیٹر کی شائقین بھرپور سپورٹ کرتے ہوئے ان کے کیریئر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کررہے ہیں۔

NO ONE CAN REPLACE BABAR. 🐐