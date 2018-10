اقرا ء عزیز کی سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی تصویر پر شدید تنقید اقرا ء عزیز کی سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی تصویر پر شدید تنقید

لاہور(فلم رپورٹر)شوبز شخصیات کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی کے مختلف لمحات دوسروں سے شیئر کرنے کے لئے سوشل میڈیا سے بہترکوئی جگہ نہیں ہے۔عام لوگوں کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام اس مقصد کے لئے شوبز کی مشہور شخصیات کے لئے بہترین پلیٹ فارم ہے جو اس کا استعمال خوب کررہے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کی پوسٹ کی ہوئی ایک تصویر یا کوئی ایک فقرہ صارفین کو ناگوار گزرتاہے جس پر ان کا ردعمل کافی سخت ہوسکتا ہے۔اگرچہ ایسے واقعات بہت عام ہیں لیکن اس کے باوجود بھی فنکار احتیاط نہیں کرتے جبکہ صارفین بھی برداشت نہیں کرتے اور اپنے دل کی بات کہہ ڈالتے ہیں چاہے وہ کتنی تلخ ہی کیوں نہ ہو۔گلوکار عاصم اظہر نے گزشتہ روز ایک تصویر پوسٹ کی جس میں انہوں نے اداکارہ اقرا عزیز کو محبت بھرے انداز میں اٹھایا ہوا تھا۔

یہ تصویرایک شوٹ کے دوران ایورینو سٹوڈیو میں بنائی گئی جس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ Fall in love like no ones watching. اس تصویر کے پوسٹ ہوتے ہی صارفین نے ایسے ایسے تبصرے کئے جو ناقابل اظہار ہیں۔زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ تصویر غیراخلاقی اور غیراسلامی ہے،دونوں کو شرم آنی چاہیے۔ایک شخص نے لکھا کہ اقرا کی شرم اور غیر کہاں چلی گئی ہے۔ایک لڑکی نے لکھا کہ اقرا تو کسی کے ساتھ بھی چپک جاتی ہے۔ایک اور شخص نے لکھا کہ اگر دونوں کو محبت ہوگئی ہے تو کیا اس طرح اظہار کرنا ضروری تھا۔یاد رہے کہ عرصہ دوسالوں کے دوران جن دیگر فنکاروں کو سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی تصاویر لگانے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ان میں میشاء شفیع،وینا ملک، میرا،صباء قمر،حنا الطاف اور ماہرہ خان کے نام نمایاں ہیں۔

