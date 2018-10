اے سی سی اے عالمی یوم اخلاقیات منائے گا اے سی سی اے عالمی یوم اخلاقیات منائے گا

کراچی(پ ر)دی ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس (ACCA)اس سال، 17اکتوبر، 2018کو ،کارنیگی کونسل فار ایتھکس ان انٹرنیشنل افیئرز (Carnegie Council for Ethics in International Affairs) اور سی ایف اے انسٹی ٹیوٹ(CFA Institute) کے تعاون سے ’عالمی یوم اخلاقیات(Global Ethics Day)‘ منائے گا۔اس یادگارموقع پرایسوسی ایشن اس بات کا جائزہ لے گی کہ کاروباری ادارے ، مستقبل میں، عالمگیریت (globalization)، ٹیکنالوجی اور انسانی نفسیات سے درپیش چیلنجوں اور خطرات سے نمٹنے کے لیے اخلاقی تیاری کس طرح کر رہے ہیں۔تینوں ادارے’ایتھکس ’ان بزنس : ان دیئر اون ورڈز (Ethics in business: in their own word ) ‘ کے موضوع پر، مشترکہ طور پر فلمائے گئے انٹرویوز پر مشتمل ایک سیریز بھی تیار کرے گی جس میں عالمی چیف ایگزیکٹو آفیسرز مثلاً اے سی سی اے کی چیف ایگزیکٹو،ہیلن برانڈ او بی ای (Helen Brand OBE )، سی ایف اے انسٹی ٹیوٹ کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسرپال اسمتھ (Paul Smith) ، کارگل کے چیئرمین اورچیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈیوڈ میک لینن (David MacLennan ) اپنے اداروں کو در پیش اخلاقی چیلنجوں پر بات کریں گے۔اس سلسلے میں اے سی سی اے پاکستان کے زیراہتمام ،اسلام آباد میں، ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں حسن کونین نفیس ، لیگل پریکٹشنرز اینڈایڈوائزرز کے پارٹنر راحت کونین حسن، روٹس ملینیئم اسکولز کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر، چودھری فیصل مشتاق اور سینئر میزبان فیصل رحمن ملک نے شرکت کی۔ تمام کلیدی مقررین نے اقدار اور درست ذہن کی تیاری پر زور دیا تاکہ کاروباری اداروں کو اخلاقی طور اور پائیدار انداز میں ترقی دی جا سکے۔اے سی سی اے پاکستان کے ہیڈ، سجید اسلام نے زور دیتے ہوئے کہا،’’یہ ہمارے خیالات نہیں بلکہ اعمال ہیں جو تبدیلی لائیں گے۔اخلاقیات یا اس کی غیر موجودگی، ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی پیشرفت کے ساتھ کلیدی فرق پیدا کرتی ہے۔‘‘

