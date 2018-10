خواتین کو دھوکا دینے پر ساجد خان نے خود کو جانورسے تشبیہ دیدی

ممبئی(ویب ڈیسک) خواتین کو دھوکا دینے اوران کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنے پر معروف ہدایت کار ساجد خان نے خود کو جانور سے تشبیہ دیدی۔

بھارتی فلم نگری کی کئی نامور شخصیات آج کل انڈسٹری میں جاری جنسی ہراسانی کی لہر کی زد میں آچکی ہیں، ان میں ایک نام کوریو گرافر فرح خان کے بھائی اور ہدایت کار ساجد خان کا بھی ہے جن پر یکے بعد دیگرے کئی اداکاراؤں نے جنسی ہراساں کیے جانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔

اسی دوران سوشل میڈیا پر ساجد خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ خود کو جانور سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گھٹیا شخص ہیں جنہوں نے خواتین کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے۔

Please listen, what is Sajid khan saying about women! pic.twitter.com/fZPA1EFOWJ