ورلڈ بیچ گیمز: انعام بٹ نے اپنا میڈل کشمیریوں کے نام کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) اینوک ورلڈ بیچ گیمز میں سونے کا تمغہ جیتنے والے پہلوان انعام بٹ نے اپنا میڈل کشمیری عوام کے نام کر دیا۔ انعام بٹ پہلوان اینوک ورلڈ بیچ گیمز میں سونے کا تمغہ جیت کر جب لاہور ائیرپورٹ پر پہنچے تو ساتھی پہلوانوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال کر گولڈ میڈلسٹ کا شاندار استقبال کیا اور انعام بٹ زندہ باد کے نعرے لگائے۔انعام بٹ کا استقبال کرنے لیے خصوصی طور پر ان کے آبائی شہر گوجرنوالا سے بھی ان کے ساتھی پہلوان اور متوالے لاہور پہنچے اور قومی چیمپئن کو پھولوں کے ہار پہنا کر خوش آمدید کہا۔وطن واپسی پر انعام بٹ نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر یہ ان کا چوتھا گولڈ میڈل ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ میڈل ورلڈ بیچ گیمز میں حاصل کیا جہاں پاکستان کی جانب سے نمائندگی کرنے والا میں واحد ایتھلیٹ تھا۔

Thanks to almighty ALLAH !!!

I won a Gold medal in @worldbeachgames @AWBG2019 .

I want to dedicate this medal to our Kashmiri peoples.

Thanks for your support @realshoaibmalik @WahabViki @ringofpakistan pic.twitter.com/GXdkcT8Lds