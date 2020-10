تیرا خیال بہت دیر تک نہیں رہتا | نون میم دانش | تیرا خیال بہت دیر تک نہیں رہتا | نون میم دانش |

ترا خیال بہت دیر تک نہیں رہتا

کوئی ملال بہت دیر تک نہیں رہتا

اداس کرتی ہے اکثر تمہاری یاد مجھے

مگر یہ حال بہت دیر تک نہیں رہتا

میں ریزہ ریزہ تو ہوتا ہوں ہر شکست کے بعد

مگر نڈھال بہت دیر تک نہیں رہتا

جواب مل ہی تو جاتا ہے ایک چپ ہی نہ ہو

کوئی سوال بہت دیر تک نہیں رہت

میں جانتا ہوں کہ سورج ہوں ڈوب جاؤں بھی تو

مجھے زوال بہت دیر تک نہیں رہتا

شاعر:نون میم دانش

(شعری مجموعہ:بچے، تتلی، پھول؛سالِ اشاعت،1997 )

Tira Khayaal Bahut Dair Tak Nahen Raha

Koi Malaal Bahut Dair Tak Nahen Raha

Udaas Karti Hay Aksar Tumhaari Yaad Mujhay

Magar Yeh Haal Bahut Dair Tak Nahen Raha

Main Raiza Raiza To Hota Hun Kar Shikast K Baad

Magar Nidhaal Bahut Dair Tak Nahen Raha

Jawaab Mill Hi To Jaata Hay Aik Chup Hi Na Ho

Koi Sawaal Bahut Dair Tak Nahen Raha

Main Jaanta Hun Keh Sooraj Hun Doob Jaaun Ga

Mujhay Zawaal Bahut Dair Tak Nahen Raha

Poet: Noon Meem Danish