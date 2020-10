''ٹک ٹاک نے پاکستان چھوڑ دیا ،، صحافی طلعت حسین کا دعویٰ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف صحافی طلعت حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹک ٹاک نے پاکستان چھوڑ دیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر طلعت حسین نے ٹک ٹاک کی جانب سے جاری بیان شئیر کیا جس میں کہا گیا کہ ٹک ٹاک کا مشن تخلیق اور تفریح کو آگے بڑھانا ہے اور ایسا ہی ہم نے پاکستان میں کیا، ہم نے ایک ایکسی برادری کا قیام ممکن بنایا، جس کی تخلیقی صلاحیت اور جذبہ پاکستان بھر کے خاندانوں کے لیے خوشی کا باعث بنا جبکہ باصلاحیت افراد کے لیے بڑے اقتصادی مواقعوں کے راستے بھی کھلے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان میں ہمارے صارفین تاحال ٹک ٹاک تک رسائی سے محروم ہیں، ہماری سروسز کی بندش کو اب ایک ہفتے سے زیادہ وقت ہوچکا ہے'۔

ڈان کو موصول ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ سال کے دوران کمپنی کی جانب سے حکومت پاکستان کے مواد کی جانچ پڑتال کے عمل سمیت دیگر معاملات پر اعتراضات کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔بیان کے مطابق پاکستان میں ٹک ٹاک کو بلاک کیے جانے کے بعد ہم نے پی ٹی اے اے رابطے کو جاری رکھ کر مقامی قوانین کی اطاعت کے جذبے کا اظہار کیا اور اپنی مواد کی جانچ پڑتال کی صلاحیت کو مزید بہتر بنایا۔

بیان میں کہا گیا 'اگرچہ پی ٹی اے نے ہماری کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے سراہا، مگر ہماری سروسز تاحال ملک میں بلاک ہیں اور ہمیں پی ٹی اے سے اب تک کوئی جواب نہیں مل سکا۔بیان میں مزید کہا گیا کہ ہمیں توقع ہے کہ پی ٹی اے سے تعمیراتی بات چیت سے مستحکم اور بہتر ماحول کے عزم کی یقین دہانی حاصل ہوسکے گی جس میں ہم مارکیٹ میں مزید آگے بڑھ سکیں، اگر حکومت پاکستان میں مستقبل میں ہماری سروسز تک رسائی کو دوبارہ کھولنے کافیصلہ کیا، تو ہم اس مارکیٹ کے لیے اپنے وسائل کو مختص کرنے کے عمل کا تجزیہ کریں گے۔کمپنی کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی آن لائن برادری اپنی صلاحیت اور تخلیق کا اظہار دنیا بھر میں ہمارے کروڑوں صارفین کے سامنے کرنے سے قاصر ہیں، ہم پاکستانی نوجوانوں کو دوبارہ کنکٹ کرنے کے لیے کام کررہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کرسکیں۔

طلعت حسین نے کہا کہ ٹوئٹر نے پابندی کے بعد پاکستان چھوڑدیا ۔

TikTok leaves Pakistan after the ban, pulling out investment, resources. pic.twitter.com/J61kGgPgKQ