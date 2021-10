فیصل آباد جلسہ، مریم نواز نے ایک بزرگ شہری کی ایسی تصویر جاری کردی کہ جان کر آپ کا دل بھی پسیج جائے گا

فیصل آباد (ویب ڈیسک) پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم )نے احتجاج کا نیا سلسلہ شروع کرتے ہوئے فیصل آباد میں پاور شو کا اہتمام کیا جس دوران مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد دور دو ر سے آکر شرکت کی، ایسے میں مسلم لیگ ن کی رہنماء مریم نواز نے ایک ایسے بزرگ کی تصویر شیئرکردی جو بظاہر معذور اور وہیل چیئر پر ہیں۔

تصویر شیئرکرتے ہوئے مریم نواز نے لکھا کہ" اللہ ، یہ پی ڈی ایم کے جلسہ کی انتہائی جذباتی تصویر ہے ، اس بزرگ شخص کو دیکھئے "۔

God! This is such a heartwarming pic from the PDM jalsa today! Look at the elderly man ! ♥️???? pic.twitter.com/aP6Dsto18x