ورلڈ کپ کیسے جیتنا ہے ہمارے پاس پلان ہے ، شان مسعود کا انکشاف

برسبین (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی 20ورلڈکپ سے قبل قومی کرکٹر شان مسعود نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی ویب سائٹ کے لیے کالم لکھا ہے۔

بیٹر شان مسعود نے کہا کہ ہمارے پاس اب ایک واضح آئیڈیا ہے کہ آسٹریلیا میں ٹرافی جیتنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا پہنچنے سے قبل ہم نے ایک ماہ سے کم وقت میں 12 میں سے 7 ٹی ٹوئنٹی میچز جیتے ہیں، نیوزی لینڈ میں ہمیں آسٹریلیا سے ملتی جلتی کنڈیشنز میں کھیلنے کا موقع ملا۔

ہم ایک گروپ کی شکل میں انگلینڈ کے خلاف سیریز سے ایک ساتھ ہیں، نیوزی لینڈ میں سہ ملکی سیریز سے ہمیں ورلڈکپ کے لیے آئیڈیل تیاری کا موقع ملا، انہوں نے بتایا کہ کپتان بابر اعظم کھانا کھانے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، میری ذمے داری تھی کہ میں نئی نئی جگہیں تلاش کروں، ساتھ وقت گزارنے سے فائدہ ہوتا ہے، یہ گیم کا ایک حصہ ہے۔

قومی کرکٹر کا کہنا تھا کہ ورلڈکپ میں نتیجے اور مومنٹم کی بڑی اہمیت ہے، ہماری گفتگو کا محور یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کارکردگی کو کیسے بہتر کرنا ہے، فائنل میں نیوزی لینڈ کو ہرانے کے باوجود ہم نے بہتری کے لیے مل بیٹھ کر بات کی۔

