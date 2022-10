سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم محمد حفیظ کی سالگرہ کے موقع پر پی سی بی نے پیغام جاری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور آل راؤنڈر محمد حفیظ کی آج سالگرہ ہے ، جس پر پاکستان کرکٹ بور ڈکی جانب سے ان کیلئے نیک نیتی پیغام جاری کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پی سی بی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا اور محمد حفیظ کو سابق کپتان کہہ کر پکارتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد دی ، پی سی بی نے ساتھ میں ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں محمد حفیظ کو بہترین شاٹس لگاتے ہوئے دیکھایا گیا ہے۔

1⃣2⃣,7️⃣8️⃣0️⃣ runs in international cricket

2⃣5⃣3️⃣ international wickets

2017 ICC Champions Trophy winner ????

Happy birthday to former Pakistan captain and all-rounder @MHafeez22! ???? pic.twitter.com/yorZVOBN8Y