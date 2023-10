چیزئیس نے ورلڈ کپ کے لیے پرجوش ترانہ ”کھیل خوشیوں کا“ لانچ کردیا چیزئیس نے ورلڈ کپ کے لیے پرجوش ترانہ ”کھیل خوشیوں کا“ لانچ کردیا

اسلام آباد(پ ر)کرکٹ کے عالمی کپ کے موقع چیزیئس پاکستان، امید کی کرن بن کر ابھرا ہے جس نے”کھیل خوشیوں کا“ کے عنوان سے ورلڈ کپ کا ایک پرجوش ترانہ لانچ کیاہے ،جو ہر پاکستانی کے دلی جزبات کی عکاسی کرتاہے۔پنڈی بوائزکے کردارسے مشہور ہونے والے ہاشم نواز نے روایتی ترانوں سے ہٹ کر دل کو چھو نے والے اس ترانے ”کھیل خوشیوں کا“ میںورلڈ کپ سے جڑے بہت سے مسائل کو حل کیاہے ۔اس گانے کے بول” سب کو بتادو ، ہم نے بنانا ،میدان جنگ کو میدان امن ہے“۔اس ترانے کے ایک اور بول ”سرکو جھکاکے ہم دیتے شکست،خوشیوں کو بانٹیں، ہم مٹاتے غم“نے کرکٹ کے لیے پاکستانی قوم کے جزبات کو موتیوں کی لڑی میں پرودیا ہے۔یہ ترانہ قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ہماری غیرمتزلزل حمایت ،خوشی اورجیت کی تڑپ کو ظاہر کرتا ہے چیزیئس(Cheezious) پاکستان کے ہیڈ آف مارکیٹنگ زوہیب حسن نے کہا کہ ،” کھیل خوشیوں کا“ کے پیچھے بنیادی مقصد ایک ایسا ترانہ بنانا تھا جس کی دھن لوگوں کے دلوں کی گہرائیوںسے گونجتی ہو۔ یہ ترانہ ڈسک ٹریکس یا ریپ جنگلز سے آگے بڑھ کر تمام پاکستانیوں کے دل و دماغ کوتروتاز کرتاہے ۔”کھیل خوشیوں کا“گرین شرٹس کو ہمارا خراج تحسین ہے اور یہ ورلڈکپ کے لیے ہمارے جزبات کی عکاسی بھی کرتاہے۔“انٹرنیشنل کرکٹ ورلڈ کپ کے شروع ہوتے ساتھ ہی” کھیل خوشیوں کا“ ایک ایسا ترانا بن کر سامنے آیا ہے جو قوم کو متحد کرتاہے، شائقین کرکٹ کے جذبے کو بڑھاتاہے اور ہم سب کو یاد دلاتاہے کہ کرکٹ صرف ایک کھیل ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری خوشی ،ہمارا فخر اور ہمارے اتحاد کی علامت ہے۔ کرکٹ سے ہماری محبت کے اس میوزیکل جشن میں ہر پاکستانی کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے ” کھیل خوشیوں کا“اب چیزیئس پاکستان کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسٹریمنگ کے لیے دستیاب ہے۔

About

Cheezious is a food chain that began its journey in 2012 with a single branch, and it started off, just like any other fast-food chain, to be the best in the game. That's why Cheezious opted for the tagline "Spreading Cheezy Khushiyan". With 30 restaurants in Pakistan, it is one of the fastest-growing national fast-food chains.