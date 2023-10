کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) ماہرہ خان نے اسرائیلی بربریت کے شکار معصوم فلسطینی بچوں سے اظہارِ یکجہتی کیلیے "ایکس " پر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا .غزہ پر اسرائیلی حملوں کے باعث اداکارہ ماہرہ خان بھی غمگین ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ" ایکس "پر ماہرہ خان نے اسرائیلی بربریت کا شکار معصوم فلسطینی بچوں سے اظہارِ یک جہتی کیا ہے۔"جنگ " کے مطابق " ایکس" پر ایک تصویر میں ایک بچہ بمباری سے متاثرہ علاقے میں فلسطین کا پرچم اپنے جسم پر لپیٹے کھڑا ہے۔اس تصویر کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ کاش بم گرنے پر میں تمہیں اپنے دل میں چھپا سکتا۔

ماہرہ خان نے اس تصویر پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ’کاش، کاش ،کاش‘۔

I wish I wish I wish.. https://t.co/1atOc19sCf