برطانوی وزیر داخلہ پاکستان سے معافی مانگیں، جمائما گولڈ سمتھ کا مطالبہ

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سابقہ اہلیہ ساز جمائما گولڈ اسمتھ نے پاکستانیوں پر جھوٹا الزام لگانے پر برطانوی وزیر داخلہ سے معافی کا مطالبہ کردیا ہے۔

جمائما کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیرِ داخلہ سویلا بریورمین کو پاکستانیوں پر برطانیہ میں جنسی جرائم میں ملوث ہونے کے بے بنیاد الزام لگانے پر معافی مانگنی چاہیے۔انہوں نےسوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ وزیرِ داخلہ سویلا بریورمین کواپنے اس دعوے پر معافی مانگنی چاہیے کہ برطانیہ میں بچوں کا جنسی استحصال کرنے والے گرومنگ گینگز زیادہ ترپاکستانی نژاد برطانوی مرد چلاتے ہیں کیونکہ میڈیا ریگولیٹر نےفیصلہ دیا ہے کہ ان کا یہ بیان بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ میڈیا ریگولیٹر اور ہوم آفس کی اپنی تحقیق میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں جنسی جرائم میں ملوث بیشتر ملزمان سفید فام ہیں۔جمائما گولڈ اسمتھ نے اپنی پوسٹ کے آخر میں لکھا کہ لیکن ظاہر ہے سویلا بریورمین ایسا نہیں کریں گی۔

Home Secretary Suella Braverman @SuellaBraverman should now apologise for her claim that UK child grooming gangs were "almost all British-Pakistani men" now that press regulator Ipso has ruled that was “significantly misleading” & the Home Office’s own research concluded…