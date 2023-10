نواز شریف کا استقبال،( ن) لیگ نے خصوصی لباس تیار کرلیے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ (ن )کے قائد و سابق وزیر اعظم محمدنواز شریف کے استقبال کے لیے لیگی رہنماؤں نے خصوصی لباس تیار کروالیے۔

مسلم لیگ( ن) کی رہنما و سابق ایم پی اے حنا پرویز بٹ نے اپنی یوتھ ٹیم کے لیے نواز شریف کی تصویر والے لباس تیار کرائے ہیں، سبز رنگ کے لباس پر نواز شریف کی تصویر پرنٹ ہے۔ چیف آرگنائزر و سینئر نائب صدر مسلم لیگ( ن) مریم نواز بھی مینار پاکستان جلسہ کے روز خصوصی لباس پہنیں گی۔

Caps, shirts, and a whole lot of energy – the youth is leaving no room for doubt. We’re ecstatic about welcoming Mian Nawaz Sharif on the 21st pic.twitter.com/5xnovA2eYi