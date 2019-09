وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے کراچی کے ساحل کی صفائی کرنے والوں کیلئے خصوصی پیغام جاری کر دیا، دل جیت لیے

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستانی کرکٹ سٹار وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے کراچی کے ساحل کی صفائی کرنے والے حکومتی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر شنیرا اکرم نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے ملیے، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ جو نہایت فخر سے یونیفارم پہن کر ’غلاظت کے جن‘ سے روزانہ ڈٹ کر جنگ کرتے ہیں، اس غلاظت کے جن سے جو اس شہر کو کھارہا ہے، تاکہ ساحل پر کھیلنے والے ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں۔

انہوں نے مزید لکھا کہ یہ ایک اچھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔واضح رہے کہ وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم نے کئی روز قبل ٹوئٹر پر استعمال شدہ سرنج اور ہسپتال کے فضلے کی ویڈیوز اور تصاویر ٹوئٹ کرتے ہوئے کراچی کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ کلفٹن کا ساحل عوام کے لیے بند کر دیا جائے۔انہوں نے کہا تھا کہ سی ویو اس وقت انتہائی خطرناک ہوگیا ہے، سی ویو کراچی پر کئی کلومیٹر تک استعمال شدہ سرنج اور اسپتال کا فضلہ بکھرا پڑا ہے۔ شنیرا اکرم نے مزید کہا تھا کہ وہ 4 سال سے سی ویو پر مارننگ واک کر رہی ہیں لیکن ہسپتال کا فضلہ دیکھ کر آج خوف زدہ ہو گئیں ہیں۔

There is kilometres of medical waste including hundreds of open needle syringes amongst other things, that has come in from the ocean. Clifton beach, at this moment, is extremely dangerous and needs to be shut down #CliftonBeach #MedicalWaste #BeachShutDown #ImSoSorryKarachi pic.twitter.com/VEDZUdauNe