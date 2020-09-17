دل سے خیالِ دوست بھلایا نہ جائے گا | الطاف حسین حالی|
دل سے خیالِ دوست بھلایا نہ جائے گا
سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا
تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط
الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا
اے دل رضائے غیر ہے شرط رضائے دوست
زنہار بار عشق اٹھایا نہ جائے گا
دیکھی ہیں ایسی ان کی بہت مہربانیاں
اب ہم سے منہ میں موت کے جایا نہ جائے گا
مے تند و ظرف حوصلۂ اہل بزم تنگ
ساقی سے جام بھر کے پلایا نہ جائے گا
راضی ہیں ہم کہ دوست سے ہو دشمنی مگر
دشمن کو ہم سے دوست بنایا نہ جائے گا
کیوں چھیڑتے ہو ذکر نہ ملنے کا رات کے
پوچھیں گے ہم سبب تو بتایا نہ جائے گا
بگڑیں نہ بات بات پہ کیوں جانتے ہیں وہ
ہم وہ نہیں کہ ہم کو منایا نہ جائے گا
ملنا ہے آپ سے تو نہیں حصر غیر پر
کس کس سے اختلاط بڑھایا نہ جائے گا
مقصود اپنا کچھ نہ کھلا لیکن اس قدر
یعنی وہ ڈھونڈتے ہیں جو پایا نہ جائے گا
جھگڑوں میں اہل دیں کے نہ حالیؔ پڑیں بس آپ
قصہ حضور سے یہ چکایا نہ جائے گا
شاعر: الطاف حسین حالی
(دیوانِ حالی: مرتبہ؛ رشید حسن خان،سالِ اشاعت،1987)
Dil Say Khayaal -e- Dost Bhulaaya Na Jaaey Ga
Seenay Men Daagh Hay Keh Mittaaya Na Jaaey Ga
Tum Ko Hazaar Sharm Sahi Mujh Ko Laakh Zabt
Ulfat Wo Raaz Hay Keh Chhupaaya Na Jaaey Ga
Ay Dil Razaa -e- Ghair Hi Shart -e- Raza -e- Dost
Zunhaar Bar-e- Eshq Uthaaya Na Jaaey Ga
Dekhi Hen Aisi Un Ki Bahut Mehrbaniyaan
Ab Ham Ko Munh Men Maot K Jaaya Na Jaaey Ga
May Tand -o-Zarf -e- Hosla -e- Ehl-e- Bazm Tang
Saaqi Say Jaam Bhar K Pilaaya Na Jaaey Ga
Raazi Hen Ham Keh Dost Say Ho Dushmani Magar
Dushman Ko Ham Say Dost Banaaya Na Jaaey Ga
Kiun Chhairrtay Ho Zikr Na Milnay Ka Raat K
Poochhen Gay Wo Sabab To Bataaya Na Jaaey Ga
Bigrren Na Baat Baat Pe Kiun Jaantay Hen Wo
Ham Wo Nahen Keh Ham Ko Manaaya Na Jaaey Ga
Milna Hay Aap Say To Nahen Hasr Ghair Par
Kiss Kiss Say Ikhtilaat Barrhaya Na Jaaey Ga
Maqsood Apna Kuch Na Khula Lekin Iss Qadar
Yaani Wo Dhoodtay Hen Jo Paaya Na Jaaey Ga
Jhagrron Men Ehl-e-Deen K Na HALI Parren Bass Aap
Qissa Huzoor Say Yeh Chukaaya Na Jaaey Ga
Poet: Altaf Hussain Hali