" میں بہت سے ایسے بچوں کو جانتی ہوں جنہیں اس وجہ سے سکول سے واپس بھیج دیا گیا کہ۔۔۔" جمائما خان نے پریشان کن انکشاف کردیا

لندن (ویب ڈیسک) لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد برطانیہ میں سکول کھلنے پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی بھی عالمی وبا کورونا وائرس کا خطرہ در پیش ہے۔

مائیکرو بلا گنگ سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے جمائما گولڈ اسمتھ نے لکھا کہ ’برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے بعد سکول کھل گئے اور میں خود بہت سے بچوں کو جانتی ہوں جنہیں سکول سے واپس گھر بھیج دیا گیا ہے کیونکہ انہیں نزلہ زکام جیسی علامات ظاہر ہورہی تھیں۔‘

Madness: so many children I know sent home from school to isolate for 2 weeks after being in contact with someone with possible Covid symptoms. Parents also forced to isolate and can’t work. No way of knowing if it’s only a cold, as no bloody tests available anywhere. DOOMED.

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) September 15, 2020