فاطمہ نامی لڑکی کو دھمکیاں دینے والا لڑکا اب کہاں ہے ؟ تفصیلات سامنے آ گئیں 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )فاطمہ نامی لڑکی کو بے آبرو کرنے اور قتل کی دھمکیاں دینے والے ” ابتشام زاہد “ کو پولیس نے پکڑ کر اندر کر دیاہے ، فاطمہ نامی لڑکی کو انصاف دلانے کیلئے سوشل میڈیا پر بھر پور مہم چلائی گئی جس کے بعد پولیس کو ہوش آیا اور پھر اسے گرفتار کیا گیا ۔

تفصیلات کے مطابق چند روز قبل سوشل میڈیا پر صارفین نے ” ابتشام بی ہائنڈ دی بارز “ کے نام سے ٹرینڈ شروع کیا جس میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک نوجوان کی اسلحہ کے ہمراہ تصاویر اور ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں وہ ایک فاطمہ نامی لڑکی کو عصمت دری اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے ، صارفین نے ٹرینڈ چلاتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس لڑکے کے خلاف سخت اقدامات کر نے کا مطالبہ کیا جبکہ اس سے قبل متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ کی جانب سے قانونی راستہ اختیار کیا گیا لیکن انصاف نہیں ملا جس کے بعد فاطمہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ۔

اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ابتشام کے میسجز بھی شیئر کی گئے جن میں سے ایک میں اس نے کہا تھا کہ ”" ابھی بھی آپ کو بول رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لیں ورنہ 30 ہزار میں آج کل لاہور میں قتل ہوجاتے ہیں ، ایسا نہ ہو آپ کے باپ اس دنیا سے چلے جائیں۔"ایک اور پیغام میں بھی متاثرہ لڑکی کے باپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔“

TW

FATIMA’S LIFE IS AT RISK.

This man(Ibsham)has been harassing and threatening my friend(Fatima) to kill/rape her and her family. Her family tried every legal way possible but our system has failed to give her justice.She’s decided to come up on her own and needs our support1/2 pic.twitter.com/aDg6xMl6pQ

