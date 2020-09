بابراعظم بالآخر فارم میں آ ہی گئے، ٹی 20 بلاسٹ میں کتنی گیندوں پر سنچری بنا ڈالی؟ جان کر آپ بھی داد دئیے بغیر نہ رہ سکیں

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ون ڈے اور ٹی 20 ٹیم کے کپتان بابراعظم کی فارم بحال ہو گئی ہے جنہوں نے انگلش ٹی 20بلاسٹ میں جارحانہ سنچری بنا ڈالی۔

تفصیلات کے مطابق ٹی 20 بلاسٹ ٹورنامنٹ کے ابتدائی میچز میں ناکامی کے بعد بابر اعظم نے سنچری سے ساری کسر پوری کر دی۔ انہوں نے سمرسٹ کی جانب سے گلیمورگن کے خلاف صرف 62گیندوں پر 5 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے ناقابل شکست 114 رنز بنائے اور ان کی ٹیم یہ میچ 66 رنز سے جیت گئی۔

???? 114* runs

⚪ 62 balls

???? Nine fours and five sixes

Babar Azam hit his first century for Somerset in this season's T20 Blast and also became the third-fastest player to 5000 T20 runs ???? pic.twitter.com/xe5qGy5ynf

— ICC (@ICC) September 17, 2020