جانے یہ کیسا زہر دِلوں میں اُتر گیا

پرچھائیں زندہ رہ گئی انسان مر گیا

بربادیاں تو میرا مقدر ہی تھیں مگر

چہروں سے دوستوں کے ملمع اتر گیا

اس شہر میں خراج طلب ہے ہر ایک راہ

وہ خوش نصیب تھا جو سلیقے سے مر گیا

اے دوپہر کی دھوپ بتا کیا جواب دوں

دیوار پوچھتی ہے کہ سایہ کدھر گیا

جانے وہ مجھ مٰیں کون تھا جو میرے ساتھ ساتھ

بیدار ہو کے خواب کی صورت بکھر گیا

یہ موجِ خوں تو سر سے گزرنی ہی تھی مگر

آئندگاں کی سوچ کا چہرہ نکھر گیا

اے شعلۂ وجود کوئی صورتِ نمود

ذروں کو یہ گماں کہ سورج بکھر گیا

کیا کیا نہ اس کو نازِ مسیحائی تھا امیدؔ

ہم نے دکھائے زخم تو چہرہ اتر گیا

شاعر: امید فضلی

(شعری مجموعہ:دریا آخر دریا ہے،سالِ اشاعت،1979)

Jaanay Yeh Kaisa Zehr Dilon Men Utar Gaya

Parachhaaen Zinda Reh Gaen Insaan Mar Gaya

Barbaadiyaan To Mera Muqaddar Hi Then Magar

Chehron Say Doston K Malamma Utar Gaya

Iss Shehr Men Kharaaj Talab Hay Har Aik Raah

Wo Khushnaseeb Tha Jo Saleeqay Say Mar Gaya

Ay Dopahar Ki Dhoop Bata Kaya Jawaab Dun

Dewaar Poochhti Hay Keh Saaya Kidhar Gaya

Jaanay Wo Mujh Men Kon Tha Jo Meray Sath Saath

Bedaar Ho K Khaab Ki Soorat Bikhar Gaya

Yeh Maoj -e- Khoon To Sar Say Guzarni Hi Thi Magar

Aaindgaan Ki Soch Ka Chehra Nikhar Gaya

Ay Shola -e- Wajood Koi Soorat -e- Namood

Zarron Ko Yeh Gumaan Hay Keh Sooraj Bikhar Gaya

Kaya Kaya Na Uss Ko Naaz -e- Masihaai Tha UMMEED

Ham Nay Dikhaaey Zakhm To Chehra Utar Gaya

Poet: Ummeed Fazli