انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے معروف کھلاڑی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے معروف فاسٹ باﺅلر ڈیوڈ ویلی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں جس کے باعث اب وہ وائٹیلٹی بلاسٹ ٹورنامنٹ کے گروپ سٹیج کے بقیہ میچز میں حصہ نہیں لے سکیں گے جبکہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے والے یارکشائر کاﺅنٹی کے مزید تین کھلاڑیوں کو بھی ازخود قرنطینہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈیوڈ ویلی، میتھیو فشر، ٹام کوہلر اور جوش پوئیسڈن لنکاشائر کیخلاف میچ سے کچھ دیر قبل ہی دستبردار ہو گئے اور اب اپنی ٹیم کے آخری تین پول میچز میں بھی شریک نہیں ہو سکیں گے۔ ڈیوڈ ویلی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کورونا وائرس کی رپورٹ مثبت آنے کی تصدیق بھی کی اور لکھا ”آپ سب کی نیک خواہشات کا بہت بہت شکریہ، میں اور میری اہلیہ کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے جس کے باعث بقیہ میچز میں حصہ نہیں لے سکوں اور اس کا مجھے بہت افسوس بھی ہے۔ اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ کورونا کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے تین ساتھی کھلاڑیوں کیساتھ ملا جس کے باعث وہ بھی خطرے میں ہیں اور میچز نہیں کھیل سکیں گے۔“

Thank you for all the kind messages. My wife & I received positive COVID test results. Gutted to be missing the remaining games. Even more devastated that having been in contact with the other 3 lads Sat morning (before we had symptoms) means they’re at risk & unavailable too. https://t.co/mP1pZAiX1C

— David Willey (@david_willey) September 16, 2020