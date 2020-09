کیا یہ اسلامی ریاست ہے؟ صبا قمر کا تولیہ پہنے فوٹوشوٹ دیکھ کر پاکستانی سوال کرنے لگے

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) اپنے لباس کی وجہ سے گاہے مختلف اداکارائیں سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کی زد میں آتی رہتی ہیں اور اب کی بار اداکارہ صباءقمر نشانے پر آ گئی ہیں، جنہوں نے اپنے تولیے میں کیے گئے ایک فوٹوشوٹ کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کیں تو صارفین ان اخلاقیات کا درس دینے کے لیے پل پڑے۔ ویب سائٹ پڑ ھ لو کے مطابق 37سالہ ماڈل و اداکارہ صباءقمر اس فوٹوشوٹ میں ’باتھ روب‘ میں نظر آتی ہیں۔ جس پر سوشل میڈیا صارفین سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہی ہے، جس میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں؟

Is this Islamic republic of Pakistan? pic.twitter.com/AlEqIYVMx1

— Ahmad Sheikh ♡ (@Sheikh00_Ahmad) September 16, 2020