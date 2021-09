آئل مارکیٹنگ کمپنی گو نے 850ریٹیل آؤٹ لیٹس کا سنگ میل عبور کر لیا آئل مارکیٹنگ کمپنی گو نے 850ریٹیل آؤٹ لیٹس کا سنگ میل عبور کر لیا

ملتان(پ ر) پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی آئل مارکیٹنگ کمپنی (او ایم سی)، گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ(GO) نے 850 ریٹیل آٹ لیٹس کا سنگ میل عبور کرتے ہوئے پاکستا ن میں مضبوط نیٹ ورک قائم کردیا ہے۔ کمپنی حال ہی میں 850 ویں ریٹیل (بقیہ نمبر15صفحہ6پر)

آؤٹ لیٹ کے قیام کے بعد نجی شعبہ میں ریٹیل آؤٹ لیٹس کے دوسرے بڑے نیٹ ورک ہونے کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں تقریبا 200,000 میٹرک ٹن کے حجم کے حامل آئل سٹوریج ڈپوز اور ٹرمینلز پر مشتمل کمپنی بن چکی ہے۔کمپنی کی طرف سے لوگوں کی خدمت کے مضبوط عزم کو اجاگر (بقیہ نمبر41صفحہ7پر)

کرتے ہوئے خالد ریاض سی ای او گونے کہا ہے کہ تیزی کے ساتھ ترقی کرتی اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کے وسیع نیٹ ورک کے ساتھ GO ہر شہری علاقہ کے ساتھ ملک کے دور دراز کے علاقوں میں قوم کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے بھر پور کوششیں کررہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہم نے رواں سال 850 ویں ریٹیل آؤٹ لیٹ کا افتتاح کرکے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ GO تمام موٹر ویز اور بڑی قومی شاہراہوں پر اپنی موجودگی کیلئے کوشاں ہے۔GO ملک کے ہر کونے میں صارفین کی توانائی کی ضررویات کو پورا کرنے کیلئے پاکستان کی سب سے بڑی او ایم سی بننے کیلئے کوشاں ہے۔ کمپنی کی طرف سے 850 ریٹیل آٹ لیٹس کا سنگ میل عبور کرنے کا اعلان کاروبار کی ترقی کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے جس سے وہ اپنے صارفین کی ہر قسم کے موسم اور صورتحال میں چوبیس گھنٹے ضروریات کو پورا کر پاتے ہیں۔ GO کا شمار ان بڑی او ایم سی میں ہوتا ہے جو سپلائی چین مینجمنٹ کو بہتر بنانے، مستقبل میں فیول کی قلت پر قابو پانے اور پٹرولیم کے شعبہ کے استحکام کیلئے جدید ترین آلات، ہائی ٹیک وسائل اور ٹیکنالوجی کا بھر پور استعمال کرتی ہیں۔

