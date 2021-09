پاکستان کے خلاف پہلے ون ڈے میچ سے قبل نیوزی لینڈ کو بڑا جھٹکا، اہم کھلاڑی سیریز سے باہر 

ویلنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا لیکن اس سے قبل ہی مہمان ٹیم کو بڑا جھٹکا لگ گیاہے کیونکہ ان کے اہم بلے باز ” ٹام بلنڈل “ انجری کا شکار ہونے کے بعد سیریز سے باہر ہو گئے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق کیوی وکٹ کیپر بیٹسمین ٹام بلنڈل ٹانگ میں اسٹرین کے باعث پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہوگئے۔ بلنڈل بنگلا دیش کے خلاف چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ میں فٹنس مسائل سے دوچار ہوئے تھے۔

