دورہ پاکستان منسوخ کرنے کے بعد نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا بیان بھی سامنے آ گیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیوزی لینڈ نے پاکستان کے ساتھ سیریز پہلے ون ڈے میچ سے چند لمحے قبل سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا گیاہے کہ ” نیوزی لینڈ کی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی الرٹ موصول ہونے کے بعد بلیک کیپس کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا گیاہے جس کے بعد ٹیم کی روانگی کیلئے انتظامات کیئے جارہے ہیں ۔“

The BLACKCAPS are abandoning their tour of Pakistan following a New Zealand government security alert.

Arrangements are now being made for the team’s departure.

