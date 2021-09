قومی کرکٹر محمد حفیظ کا کرکٹ سیریز منسوخ ہونے پر رد عمل سامنے آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستا ن قومی کرکٹ ٹیم کے آل راﺅنڈر اور سابق کپتان محمد حفیظ نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز منسوخ ہونے کی خبر کو قوم کے لئے مایوس کن قرار د ے دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں سابق کپتان محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ پاکستان محفوظ ملک اور پاکستانی قوم قابل ہے، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز منسوخ ہونا قوم کے لئے مایوس کن خبر ہے۔

Pakistan ???????? is Safe & Proud nation. Postponing series is absolutely Sad news for whole Nation.