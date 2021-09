 کپتان بابر اعظم نے پاکستان اور نیوز ی لینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز منسوخ ہونے پر اہم بیان جاری کردیا

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آ ن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہاہے کہ پاکستان اور نیوز ی لینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز کے ختم ہونے پر مایوسی ہوئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک بیان میں کپتا ن بابر اعظم کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز سے لاکھوں شائقین کرکٹ کے چہروں پر مسکراہٹ آنی تھی۔

قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان نے مزید کہا کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی صلاحتیوں اور ساکھ پر مکمل اعتماد ہے، پاکستان زندہ باد۔

Extremely disappointed on the abrupt postponement of the series, which could have brought the smiles back for millions of Pakistan Cricket Fans. I've full trust in the capabilities and credibility of our security agencies. They are our pride and always will be! Pakistan Zindabad!